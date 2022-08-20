«النقل» تنفي التعاون مع رجال أعمال لتسمية محطات مونوريل بأسمائهم

أصدرت وزارة النقل، بيانًا اليوم السبت، توضح فيه حقيقة ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية تحت عنوان «النقل تتعاون مع رجال أعمال لتسمية محطات مونوريل بأسمائهم مقابل تحمل تكاليف الإنشاء».

حقيقة تسمية محطات مونوريل بأسماء رجال الأعمال

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه في إطار الخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني والتجاري والتسويقي الأمثل لمحطات المونوريل ووسائل النقل الجماعي الحديثة الأخرى، فإنه يتم التعاقد مع شركات أو جامعات أو مؤسسات أو بنوك لتسمية المحطات بأسماء تلك الكيانات أو المؤسسات، وليس بأسماء رجال الأعمال المالكين لتلك الشركات أو المؤسسات، إلى جانب تسمية عدد من المحطات بأسماء عدد من الرموز الوطنية مثل المشير طنطاوي، والمستشار هشام بركات؛ تخليدًا لأسمائهم لما قدموه من أعمال وطنية عظيمة في سبيل خدمة الشعب المصري.

حقيقة إحالة 11 من قيادات السكك الحديدية إلى النيابة العسكرية

وأوضح بيان الوزارة، أنه بشأن ما تناولته عدد من المواقع الالكترونية تحت عنوان «إحالة 11 من قيادات السكك الحديدية إلى النيابة العسكرية»، فإن من تم تحويلهم للنيابة العسكرية هم الخارجين عن القانون الذين قاموا بسرقة صناديق الإشارات ومهمات السكة الحديد، والتجار الذين قاموا بشراء تلك المسروقات من الخارجين عن القانون، بتهم تخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالأمن القومي.

وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة، بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص الوزارة والحصول عليها من مصادرها الرسمية حتى لا تتسبب تلك الأخبار المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.