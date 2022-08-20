«الاتصالات» تطلق فعاليات «محو الأمية الرقمية» في قرى حياة كريمة

مشروعات قومية عملاقة تنفذها الدولة المصرية في العديد من القطاعات في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة في كافة محافظات الجمهورية، ضمن هذه القطاعات قطاع الاتصالات، إذ أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق عدد من الندوات التثقيفية لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية في قرى «حياة كريمة».

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع المحافظات، إطلاق فعاليات ندوة التثقيف الرقمي والمالي للمواطنين بقرى المبادرة، ضمن تنفيذ أعمال المحور الفرعي «نشر الثقافة الرقمية» بـمبادرة حياة كريمة .

رفع الوعي الرقمي وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية

ويأتي ذلك في إطار محور «بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية» الذي يعد أحد المشروعات التكنولوجية التي تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية بهدف رفع الوعي الرقمي، وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال ثلاث محاور فرعية هى: نشر الثقافة الرقمية، ورفع كفاءة المهارات الرقمية، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة.

استخدام الحاسب الآلي والتعامل مع منصة مصر الرقمية

وبحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات، فإن ندوات التثقيف الرقمي تساعد في استخدام الحاسب الآلي والتعامل مع منصة مصر الرقمية والاستفادة من الخدمات الحكومية المتعددة التي تتيحها، كما تساعد أيضا في الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية بياناتهم من الاختراق، بالإضافة إلى صقل مهارات السيدات في مجال التسويق الالكتروني لمنتجاتهم.

وتأتي ندوات التثقيف المالي والرقمي، ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية من خلال نشر الثقافة الرقمية والعمل على تحقيق الشمول المالي والرقمي للمواطنين بقرى حياة كريمة.

نشر مفهوم التحول الرقمي وتطبيقاته

وأشار بيان الوزارة، إلى أن الندوات تعمل على نشر مفهوم التحول الرقمي وتطبيقاته بما يساهم في تعزيز الشمول الرقمي وتحقيق الشمول المالى تنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية، والتي من أهم ركائزها بناء الإنسان المصري رقميًا، من خلال رفع وعي المواطنين بقرى الريف المصرى وتوفير الخدمات الرقمية عبر المنصات الحكومية المختلفة، مثل الصحة والتعليم والتموين والمرافق، وكذا الخدمات المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وتنمية قدراتهم على استخدامها والاستفادة منها، بالإضافة إلى خدمات الشمول المالي (الادخار والتوفير والتحويل والتأمين).