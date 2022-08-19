«التعليم العالي»: تحويلات تقليل الاغتراب لها ضوابطها.. «اكتبوا الـ75 رغبة»

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق، طلاب الثانوية العامة، خلال مرحلة تسجيل الرغبات، من عدم كتابة كل الكليات التي يرغب الطالب الالتحاق بها من ذات التخصص، تجنبا للوقوع في أزمة ضياع فرصة بكلية أخرى في جامعة خارج النطاق الجغرافي للطالب: «فيه طلاب بتيجي تكتب الرغبات، بتختار كلية واحدة نفسه فيها، ومش بيكتب باقي الكليات من التخصص، ويفاجئ إن الكلية مش بتجيله».

تنسيق المرحلة الثانية 2022

أوضح رئيس قطاع التعليم في تصريحات لـ«الوطن»، أن في حالة وجود كليات تناسب الحد الأدنى من مجموع الطالب في الثانوية، وخارج نطاقه الجغرافي، ولم تكن مكتوبة في تسجيل رغبات أول مرة قبل إعلان النتيجة، لا يمكن للطالب إعادة التحويل إليها مرة أخرى، خلال مرحلة تحويلات الكليات المناظرة أو غير المناظرة: «الطالب يمكن التحويل من خارج نطاق توزيعه الجغرافي إلى منطقته، وليس العكس».

تنسيق الجامعات

شدد رئيس قطاع التعليم، على الطلاب بالتريث أثناء كتابة الرغبات، والتأكد من كتابة التخصصات المتوقع أن يلتحق بها، وكذلك ضرورة كتابة الـ75 رغبة كاملة، لافتا إلى أن تحويلات تقليل الاغتراب لها ضوابطها وقواعدها التي حددها الأعلى للجامعات.