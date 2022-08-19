«التعليم العالي» تعلن تفاصيل نظام المنح بجامعة المنصورة الجديدة 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل نظام المنح بجامعة المنصورة الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022 ـ 2023، موضحة أنها تضم منح التفوق للطلبة المقبولين بالجامعة خلال عامهم الدراسي الأول إذ يحصل طلاب شعبة العلوم بمجموع أعلى من 92%، على تخفيض 50%، ويحصل طلاب شعبة الرياضيات بمجموع 90% فأكثر، على نسبة تخفيض 50%، ويحصل طلاب شعبة الأدبي بمجموع 85% فأكثر، على تخفيض 50%.

نظام المنح بجامعة المنصورة الجديدة 2022 يشمل أيضاً حصول الطلاب الـ3000 الأوائل لكل شُعب الثانوية العامة على منحة كاملة، وحصول الطلاب الأوائل بكل برنامج في برامج الجامعة في الهندسة وعلوم هندسة الحاسب والعلوم على منحة دراسية واحدة لطلاب مدارس المُتفوقين STEM وبالنسبة للطالب الذي يتوفى عائله أثناء الدراسة، يجري بحث حالته وفقًا لدخل الأسرة.

وبالنسبة للطلاب المستجدين الملتحقين بكليات علوم وهندسة الحاسب والعلوم والمعاملات القانونية الدولية والأعمال يحصل الطالب الأول على تخفيض 50% ويحصل الطالب الثاني على تخفيض 25% ويحصل الطالب الثالث على تخفيض 10%، بشرط ألا يقل عدد الطلاب المُلتحقين بالكلية عن 50 طالبا.

نظام المنح بجامعة المنصورة الجديدة

ويشمل نظام المنح بجامعة المنصورة في الأعوام التالية، بالنسبة للطالب الحاصل على 3.65 في المعدل التراكمي يحصل على ربع منحة، والطالب الحاصل على 3.85 في المعدل التراكمي يحصل على نصف منحة، والطالب الحاصل على 4 في المعدل التراكمي يحصل على منحة كاملة، وبحسب بيان الوزارة، أن هذه القواعد التوصيات عُرضة لبعض التعديلات، وفقًا للقرارات الصادرة من مجلس أمناء الجامعة.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن الجامعة تقدم 7 منح دراسية مُمولة بالكامل بالمناصفة مع صندوق رعاية المُبتكرين والمُبدعين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في برامج علوم الذكاء الاصطناعي وبرنامج المعلوماتية الطبية الحيوية وعلوم الحاسب وبرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية وبرنامج الكيمياء الصناعية وهندسة الحاسب بمساراته المختلفة وبرنامج الميكاترونكس.

منح التفوق الرياضي

ونوهت الوزارة، إلى أنه توجد منح للتفوق الرياضيا بالجامعة تتمثل في أن الطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات الدولية يحصل على خصم «ذهبية 100%، فضية 50%، برونزية 25%»، والطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات العربية والإفريقية يحصل على خصم «ميدالية ذهبية 50%، ميدالية فضية 25%، برونزية 10%» ويُمنح الأقارب من الدرجة الثانية «الأخوة» تخفيض بنسبة 10% للطالب الذي يلتحق وأخوه لا يزال طالب في الجامعة أو تخرج منها.