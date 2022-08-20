تردد قناة وناسه أطفال الجديد 2022 على النايل سات.. محتوى مناسب للصغار

تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2022 على النايل سات، واحدة من الكلمات التي كثر البحث عنها خلال الدقائق القليلة الماضية، عبر المحرك العالمي «جوجل» لتحميل القناة السعودية عبر شاشات التليفزيون ليتابعها الأطفال خلال إجازة نهاية العام، باعتبارها إحدى القنوات التي تقدم محتوى يتناسب مع فئة الصغار.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2022 على النايل سات على هذا النحو:

تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2022 على النايل سات

ويستطيع أولياء الأمور في السعودية والخليج ومصر، تنزيل وتحميل تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2022، الذي يمكن من خلاله اسقتبال المحتوى ومتابعة القناة من خلال التردد التالي:

التردد: 11470 / 11559 (v) .

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

ترددات قنوات الأطفال

وإلى جانب تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2022 على النايل سات، يوجد العديد من ترددات قنوات الأطفال التي تقدم محتوى يتناسب مع تلك الفئة العمرية، كالتالي:

تردد قناة توم وجيري

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11355.

- الاستقطاب: عمودي V.

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش الجديد 2022

- يمكن متابعة قناة كراميش من خلال القمر الصناعي نايل سات، كما يلي:

التردد: 11643.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة: HD.

استقطاب: أفقي.

تردد قناة تنة ورنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11396.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة طيور الجنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.