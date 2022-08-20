توصيات مهمة قبل زراعة محاصيل نهاية الصيف.. «اعرف أنسب وقت للفاصوليا»

أيام قليلة ويبدأ المزارعون في زراعة العديد من المحاصيل مثل البنجر والخرشوف والبطاطس النيلي والفاصوليا البيضاء بالإضافة إلى البازلاء والثوم والبصل، وهي محاصيل معرضة لارتفاع درجات الحرارة المفاجئ في نهايات الصيف، من جانبه وضع مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من التوصيات الزراعية الهامة لبعض المحاصيل نستعرضها في التقرير التالي، وفقا لتقرير صادر عن المركز.

توصيات زراعية هامة قبل بدء زراعة البطاطس

أكد المركز، ضرور البدء في إعداد الأرض لزراعة العروة النيلية بتقاوي الكسر المحلي في مناطق المنيا والمنوفية والنوبارية والدقهلية، والتأكد تمامًا من صلاحية التقاوي للزراعة، خاصة أن المزارعين في هذه المناطق يقومون في الغالب بكسر تقاويهم من ناتج العروة الصيفية السابقة بدون فحص فني متخصص، مشيرًا إلى أن التقاوي تمثل أهم بند من بنود نجاح الموسم الزراعي؛ لذلك يجب إجراء فحص دقيق لها قبل الزراعة نظرا لوجود مشاكل أثناء الموسم الصيفي الماضي من انتشار للكثير من الأمراض التي قد تنتقل إلى العروة الجديدة، والتي من بينها مرض التفاف الأوراق الفيروسي، ومرضي الندوة المبكرة والمتأخرة، وعند اكتشاف أي خلل في التقاوي يمنع زراعتها تمامًا.

وأشار إلى أن كمية تقاوي البطاطس اللازمة للفدان، تتوقف على الصنف المنزرع وحجم التقاوي المستخدمة والتخطيط ومسافات الزراعة، إذ يحتاج الفدان إلى نحو 1300- 1500 كيلو جرام لزراعة العروة النيلية، على أن يتم إخراج التقاوي من الثلاجة قبل الزراعة بحوالي أسبوعين وتنقل إلى مكان مظلل، ثم وتوضع في مكان جيد التهوية وغير متعرض للضوء المباشر أو تيارات الهواء القوية لعملية الاستنباط، وفي حالة وجود مشاكل في الأرض التي سيزرع بها البطاطس يفضل معاملة التقاوي بمبيد «ريزولكس» بمعدل 1.5-2 كجم/ طن تقاوي.

أنسب موعد لزراعة الثوم

ولفت إلى ضرورة البدء في تجهيز الصوب لزراعة الخيار الخريفي، مع العناية الكبيرة بمكافحة الذبابة البيضاء في الكوسة بالتحديد والرش المتتالي لتقوية النباتات ضد الإجهادات الحرارية بسليكات بوتاسيوم 5 جم / لتر، موضحًا أيضًا أن أنسب موعد لزراعة الثوم هو النصف الأول من سبتمبر، ويمكن الزراعة بعد 20 أغسطس بحد أدنى، مع تجهيز الأرض للزراعة بالحرث ثلاث مرات مع إضافة 20 متر سماد بلدى للفدان، قبل الحرثة الأخيرة، ثم تزحف وتخطط بمعدل 12 إلى 14 خطا في القصبتين، مع عدم الزراعة نهائيًا في أراضٍ مصابة بالعفن الأبيض وتفضل الزراعة في الأراضي الطميية والصفراء.

توصيات قبل زراعة الفراولة

وأوضح أنه يجري تجهيز الأرض للزراعة بالحرث الجيد وإزالة الحشائش المعمرة؛ استعدادا لزراعة الفراولة، ويضاف من 10 إلى 20 متر سماد بلدي للفدان ويعاد حرث الأرض مرة أخرى وتروى رية لاستنباط بذور الحشائش، ثم تحرث هذه الحشائش ويضاف سماد السوبر فوسفات نثرًا قبل التخطيط بمعدل ( 50 – 100 كجم) للفدان، ثم تخطط الأرض بمعدل 9– 10 خطوط في القصبتين وتقسم إلى فرد وتمسح الخطوط جيدًا.

وفيما يتعلق زراعة الفاصوليا، يجري الزراعة بالحد الأدنى في النصف الأول من سبتمبر وحتى نهاية سبتمبر، وعدم التبكير تحت أي سبب ويمكن الزراعة في الأسبوع الأخير من أغسطس؛ للهروب من الإصابة بذبابة الفاصوليا مع مراعاة الدورة الزراعية ومصدر التقاوى الجيدة، حتى لا يحدث مشاكل متعلقة الإجهادات الحرارية.

الموعد المناسب لزراعة الخرشوف

أما الخرشوف، فيُفضل الزراعة خلال الأيام الحالية حتى لا يتعرض لمشاكل الإجهادات الحرارية، وتجهيز الأرض للزراعات بالحرث 2-3 مرات، ويضاف السماد البلدى نثرًا بمعدل 20-30 م للفدان، عقب الحرثة الأولى، ثم يضاف 200 كجم سوبر فوسفات نثرًا عقب الحرثة الثانية، وقبل التخطيط ويجري التخطيط بمعدل 7 خطوط في القصبتين، وتمسح الريشة البحرية أو الغربية.