وزير الزراعة: تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، حفاظًا على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وكشف التقرير، عن تحصين 2 مليون و319 ألف و813 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين 2 مليون و54 ألف و593 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع حتى 17 اغسطس الجاري أيضا.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين ماشيتهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.