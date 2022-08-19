وزير الزراعة يوافق على تمويل المشروع القومي للبتلو بـ 40 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد مبلغ 40 مليون جنيه، لعدد 80 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات بإجمالي عدد رؤوس ماشية 2000 رأس، ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو حتى الآن أكثر من 7 مليارات جنيه لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 462 ألف رأس ماشية.

توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية

ووجه الوزير قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية لتكثيف المتابعات الميدانية للمستفيدين من المشروع القومي للبتلو، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

من ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن المشروع القومي للبتلو، يعمل على توفير المزيد من اللحوم الحمراء بالسوق المحلية، مع توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين دخول صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات في قرى ومراكز مبادرة حياه كريمة لتنمية الريف المصري مع الحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الهدر، كما تمّ إدراج كلا من العجلات العشار وتحت العشار المستوردة عالية الإنتاجية ضمن المشروع القومي للبتلو نظراً لتميزها وإنتاجها الوفير من اللحوم والألبان.

إلغاء شرط إلزام المستفيد بتقديم رخصة تشغيل

وأضاف أن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة وزير الزراعة، وافق على إلغاء شرط إلزام المستفيد من القرض بتقديم رخصة تشغيل للحظيرة والاكتفاء بمعاينة ثلاثية تضم ممثلين من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والبنك الزراعي المصري أو الأهلي المصري، أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب للتربية والتسمين.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو أقرب فرع من فروع البنك الزراعي المصري، أو البنك الأهلي المصري أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب «01558626681- 01558626682».