انتشال جثة شاب غرق أثناء الاستحمام في نهر النيل بالحوامدية

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة شاب غرق خلال السباحة في نهر النيل برفقة أصحابه، في منطقة الحوامدية، وكشفت التحريات أن الضحية فقد حياته خلال السباحة، دون وجود أي شبهة جنائية في وفاته، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

بلاغ إلى قسم شرطة الحوامدية

وورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بمديرية أمن الجيزة، بغرق عامل أثناء الاستحمام في نهر النيل، بجوار محطه المياه، بعرب الكيماويات، في الحوامدية.

تحريات المباحث تكشف هوية العامل

وجرى إخطار العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وتوجت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتوفى يدعى «صالح.م» مقيم عرب شلهوب، عامل يومية، وكان بصحبة أصدقائه، وبسؤلهم أفادوا بأنه غرق أثناء استحمامه في نهر النيل.

نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي

وعثر رجال الإنقاذ النهري على الجثة وانتشلوها، وجرى نقلها إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وأخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في غرق العامل.