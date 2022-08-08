الحماية المدنية تسيطر على حريق شقتين في الحوامدية والعجوزة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية كائنة بمنطقة الحوامدية دون وقوع إصابات.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة بلاغًا مفاده تصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب من دخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة الحوامدية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق في لحظاته الأولى، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمتابعة سير مجرى التحقيقات في الواقعة، فندبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها لكشف ملابسات وغموض الواقعة وموافاتها بالمستجدات.

الحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

كما سيطر رجال الحماية المدنية على حريق شقة سكنية في أحد العقارات السكنية بمنطقة العجوزة دون وقوع مصابين.

وكانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة قد تلقت بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد الحريق، ودفعت وحدة الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.