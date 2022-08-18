انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقاً في نهر النيل ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري والأهالي بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، جثة طفل لقى مصرعه غرقاً أثناء استحمامه في مياه النيل، بالقرب من طراد النيل بقرية «الزيتون»، التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، ونقلت الجثة إلى المشرحة بمستشفى ناصر العام، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستصدار تصريح الدفن.

بلاغ بغرق شاب أثناء استحمامه في نهر النيل

البداية كانت بتلقي اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل أثناء استحمامه في مياه نهر النيل، أمام قرية «الزيتون»، دائرة المركز، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري على رأس سيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وانتشال الجثمان، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

قوة من الإنقاذ النهري تنتشل جثة شاب غرق بمياه النيل

وانتقلت قوة من الإنقاذ النهري علي رأس سيارة إسعاف إلي موقع الغرق، وتمكنت من انتشال جثة الطفل، بمساعدة عدد من الأهالي والصيادين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

ودلت التحريات الأولية على أن الطفل المتوفي يُدعى «محمد أسامة حسن عيد»، 14 سنة، مقيم بقرية «الزيتون»، لقى مصرعه أثناء الاستحمام في مياه النيل، ولعدم قدرته على السباحة، جرفه التيار بعيداً، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن، وتسليم جثة الطفل المتوفي إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.