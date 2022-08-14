انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بمنشاة القناطر

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة، جثة طالب غرق أثناء السباحة بنهر النيل في منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة.

مصرع طالب خلال السباحة في نهر النيل

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارا بورود بلاغ إلى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بمصرع طالب خلال السباحة في نهر النيل، وحرر محضر بالواقعة.

عمليات بحث استمرت نحو 24 ساعة

وجرى إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، وتوجهت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات هوية الطالب.

وتبين من التحريات الأولية أن الطالب خلال السباحة في نهر النيل تعرض للغرق، دون وجود شبهة جنائية عقب عمليات بحث استمرت ما يقرب من 24 ساعة، تم العثور على جثة الطالب الغارق وانتشالها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.