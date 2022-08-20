خطوات الاستعلام عن كارنيه الخدمات المتكاملة للمعاقين.. بالرقم القومي

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الراهنة على محرك البحث العالمي «جوجل»، عن خطوات الاستعلام عن كارنيه الخدمات المتكاملة للمعاقين، بعدما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابطا خاصا لتقديم طلبات والاستعلام عن كارت خدمات ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقات المختلفة.

خطوات الاستعلام عن كارنيه الخدمات المتكاملة للمعاقين

ووفقًا للدور الخدمي الذي تقدمه بوابة «الوطن»، تستعرض في السياق التالي خطوات الاستعلام عن كارنيه الخدمات المتكاملة للمعاقين، وفقًا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

- الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي لخدمات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال هذا الرابط.

- النقر على اختيار الاستعلام عن البطاقة الخمية للمعاقين.

- إدخال كل البيانات المطلوبة للمتقدم بطلب الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- إدخال موعد ومكان إجراء الكشف الطبي.

- الضغط على علامة «صح» على وسيلة الاستلام.

- ثم النقر على الاستعلام.

- ظهور كل البيانات المطلوب والمراد الاستعلام عنها تفصيليًا.

أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2022

كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة يقدم حزمة من المميزات، ممثلة في:

- الجمع بين معاشين.

- التعيين بنسبة الـ 5% في مختلف الوظائف الحكومية.

- كشف مجاني في المستشفيات.

- الإعفاء من الجمارك على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء من الضرائب.

- الإعفاء من الجمارك على سيارة المعاقين.

- الدمج في مدارس التعليم الأساسي.

- الدمج في الجامعات والمعاهد.

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة استخراج كارنيه الخمات المتكاملة لذوي الإعاقة، ممثلة في التالي ذكره:

- تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن للخدمات المتكاملة.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- التأكد من إرفاق الملفات بصورة واضحة.

- متابعة حالة الطلب عبر أيقونة الاستعلام عن الطلب من قبل البوابة الإلكترونية.

- وبعد الموافقة على الطلب تبدأ مرحلة الكشف الطبي لتأكد من أحقية استخراج كانيه الخدمات المتكاملة.