وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان محطة البحوث بسخا.. تضم 80 قسما

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، محطة البحوث الزراعية بسخا، التابعة لمركز البحوث الزراعية.

واستمع وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ إلى عرض تقديمي، حول محطة البحوث الزراعية بسخا، باعتبارها أكبر المحطات البحثية على مستوى الجمهورية، ودورها في تحقيق التنمية الزراعية، والاقسام التابعة لها، فضلا عن البرامج القومية للمحاصيل الاستراتيجية.

استنباط أصناف عالية الجودة

وتستهدف المحطة استنباط أصناف وهجن للمحاصيل عالية الإنتاجية، وموفرة للمياه، ومتحملة للإجهادات البيئية والحيوية وذات جودة عالية، فضلا عن إنتاج تقاوى المربى والأساس والإشراف على إنتاج المعتمدة، وكذلك تطوير وتحديث حزم التوصيات الفنية باستمرار، إضافة إلى حل المشاكل التي تواجه الانتاج النباتي والحيواني والثروة السمكية، ونقل تكنولوجيا الزراعة الحديثة للمزارعين، وكذلك الإرشاد والتدريب لجميع المهتمين بالشأن الزراعي.

كما تضم المحطة أنشطة 80 قسما بحثيا تابعة لـ12 معهدا علميا، هي المحاصيل الحقلية، والقطن، والمحاصيل السكرية، ومحطة بحوث البساتين، والأراضي والمياه، وتكنولوجيا الاغذية، وأمراض النبات، ووقاية النباتات، والارشاد، والاقتصاد الزراعي، والهندسة الزراعية، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش.

مبنى حفظ تقاوي المربى

وتفقد وزير الزراعة مبنى حفظ تقاوي المربي والأساس للذرة الشامية والبرنامج البحثي بالمزرعة البحثية، للتعرف على الهجن المبشرة من الذرة الشامية الفردية والثلاثية البيضاء والصفراء وهجن الاستخدامات الخاصة كالذرة السكرية والفيشار.

وحضر الزيارة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات الوزارة، كما يرافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور عادل عبدالعظيم والدكتورة شيرين عاصم نائبا رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج، والدكتور رضا محمد على مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية، والدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، والدكتور أحمد عظام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية للمكافحة.