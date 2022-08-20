مصاريف جامعة النيل 2022.. منح خاصة وخصومات للمتفوقين

قال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، إن الجامعة تهتم بمختلف الطلاب المنتسبين لها خاصة المتفوقين، لافتًا إلى أن الجامعة كشفت عن تقديمها 10 منح دراسية للأوائل من المتفوقين في الثانوية العامة بكليات «إدارة الأعمال، الهندسة، العلوم التطبيقية، كلية تكنولوجيا المعلومات، علوم الحاسب وكلية التكنولوجيا الحيوية»، مضيفًا أنه بالنسبة لمصاريف جامعة النيل 2022، فجرى إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

مصاريف جامعة النيل 2022-2023

وفي إطار متابعة تنسيق الجامعات، تستعرض «الوطن»، في النقاط التالية مصاريف جامعة النيل 2022 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة:

مصروفات كلية الهندسة والعلوم التطبيقية

- للحاصلين على مجموع أكثر من 95% منحة دراسية بنسبة 3% وتبلغ قيمة المصروفات 66604 جنيه.

- للحاصلين من 85% إلى 90%، يحصلون على خصم 15% لتبلغ المصاريف 80872 جنيه.

مصروفات كلية إدارة الأعمال

- للحاصلين على أكثر من 85% منحة بنسبة 30%، لتبلغ قيمة المصروفات 50 ألف جنيه.

- للحاصلين على مجموع من 75% إلى 85% منحة دراسة بنسبة 15% لتبلغ قيمة المصاريف 60 ألف جنيه.

مصروفات كلية تكنولوجيا المعلومات

- لحاصلين على أكثر من 85%، منحة دراسية بنسة 30%، وتبلغ قيمة المصروفات 54 ألف جنيه.

مصروفات كلية التكنولوجيا الحيوية

- للحاصلين على أكثر من 85% في الثانوية العامة 2022 منحة 30% من المصروفات الدراسية لتبلغ المصاريف 48 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات تسجيل الرغبات، وتقديم الأوراق للالتحاق مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.