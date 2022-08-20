«التعليم العالي»: إتاحة تسجيل الرغبات مجددا لمن استنفذها عقب نتيجة المرحلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي الجديد 2022، موضحة حقيقة استنفاذ الرغبات في التنسيق لعدد من الطلاب وما يتم تداوله عن ذلك، مؤكدة أنه لم يستنفذ أي طالب بالشعبتين العلمية والأدبية رغبات المرحلة خلال أعمال التسجيل، وأن ما تم الكشف عنه هو عدد الطلاب المتخلفين عن التسجيل للرغبات، وتم إتاحة التسجيل لهم يوم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

استنفاذ الرغبات في التنسيق

وأوضح مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المقصود باستنفاذ الرغبات في التنسيق لطلاب المراحل المختلفة، قائلًا: «المستنفذ للرغبات هو من يكتب رغبات أعلى ويختار كليات في أثناء التسجيل تفوق مجموع الثانوية العامة، أو يكتب رغبات يفوق الحد الأدنى لها مجموعه في الثانوية العامة»، مشيرًا إلى أنه حال وجود طلاب مستنفذين للرغبات في التنسيق يتم إتاحة موقع التنسيق لهم لتسجيل الرغبات، عقب إعلان نتيجة المرحلة.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل معامل التنسيق الإلكتروني، استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 لتسجيل الرغبات، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.