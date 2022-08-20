مصاريف الجامعة المصرية الصينية 2022.. 78 ألف جنيه للعلاج الطبيعي

يبحث العديد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، عن قائمة المصروفات للعام الدراسي الجديد 2022/2023، استعدادا لانطلاق السنة الدراسية الجديدة، واستمرارا للدور الخدمي الذي تحرص على تقديمه «الوطن» تستعرض في السطور التالية قائمة مصاريف الجامعة المصرية الصينية 2022.

مصاريف الجامعة المصرية الصينية 2022

أعلنت الجامعة المصرية الصينية مصاريف العام الدراسي 2022 /2023، ممثلة في التالي:

- كلية العلاج الطبيعي 78 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 98 ألف جنيه.

- كلية الهندسة والتكنولوجيا 56 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد والتجارة الدولية 44 ألف جنيه.

وأكد الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية، تثبيت المصروفات وعدم زيادتها، وذلك لمراعاة ظروف الأسر وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور،

تنسيق الجامعة المصرية الصينية 2022

وحدد مجلس الجامعات الخاصة الحد الأدنى لتقدم الطلاب للشهادات المعادلة، ففي كلية العلاج الطبيعي 80%، وكلية الصيدلة 75%، وكلية الهندسة 70%، وكلية الإقتصادة والتجارة الدولية 60%.

قواعد تقديم وقبول الطلاب بالجامعات الخاصة

- تقديم الطلاب للكليات التي يرغبون فيها من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة.

- لا يوجد إختبارات قدرات للقبول بالجامعات الخاصة، بل يوجد اختبارات قدرات لبعض الكليات النوعية.

- يتم قبول الطلاب في الجامعات الخاصة كلما كان مجموعه أعلى من الحد الأدني لتنسيق الكلية المراد الالتحاق بها، وتوجد أماكن شاغرة بالكليات.

- يحق لأي طالب أن يلغي تسجيله من جامعة لكي يجل في الآخرى.

- التقديم مستمر يوميًا وبشكل دوري.

منح الجامعة المصرية الصينية 2022

وتقدم الجامعة المصرية الصينية مجموعة من المنح الدراسية للطلاب المقيمين في المناطق النائية والمحافظات الحدودية، وذلك بالتعاون مع المحافظين، لترشيح كل محافظة للطلاب التي تنطبق عليهم الشروط.

كما أن الجامعة تقدم منحا كاملة لأبناء الشهداء، والطلاب المتفوقوين الغير قادرين ولكن بشرط البحث الاجتماعي، إضافة لطلبة مستشفى «57357»، والطلاب ذوي القدرات الخاصة، ففي العام الماضي قدمت الجامعة المصرية الصينية فيما لا يقل عن 25 منحة دراسية لطلاب المحافظات الحدودية.