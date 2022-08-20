5 سبتمبر أولى جلسات محاكمة طالب متهم بالشروع في قتل زميله بالشرقية

قررت نيابة جنوب الزقازيق إحالة الطالب المتهم بالشروع في قتل زميله بإحدى مدارس ديرب نجم إلى محكمة الأحداث، والتي بدورها حددت 5 سبتمبر المقبل موعدا لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.

بلاغ للنيابة العامة

وكان ورد بلاغ إلى النيابة العامة، يوم الأحد 20 مارس الماضي، بدخول طالب بالصف الأول الثانوي 15 عاما، للمستشفى ويعاني من نزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب، إثر تعدي زميله عليه ضربًا بالمدرسة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة للوقوف على كافة ملابساتها.

وسألت النيابة العامة ذوي المجني عليه ومدير مدرسته وبعض المعلمين بها وثلاثة طلاب من زملائه في ديرب نجم، وبالاستعلام عن حالة المجني عليه من المستشفى تبين أنه لا يمكن استجوابه، وتوصلت التحقيقات من حاصل أقوال الشهود إلى نشوب مشادّة بين المجني عليه وزميله المتهم الذي جاوز عمره 15 عامًا، فبادر الأخير بركل المجني عليه، فسقط على إثر ذلك ليرتطم بمنضدة ويفقد وعيه.

إجراءات إخطار نجدة الطفل

واتخذت النيابة العامة إجراءات إخطار خط نجدة الطفل بالواقعة، وكلفت الشرطة بالتحري، فتوصلت إلى صحة الواقعة على نحو ما روى شهودها.

واستجوبت النيابة العامة الطفل المتهم فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، مدعيًا المزاح مع المجني عليه، فأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدّ حبسه 15 يومًا، وتقرر تجديد حبسه عدة مرات وفقا للإجراءات القانونية ثم تقرر إحالته إلى محكمة الأحداث وتحديد جلسة 5 سبتمبر لنظر أول جلسات محاكمته.