مصرع طالب غرقا في ترعة بالمنوفية.. «انزلقت قدماه وسقط بالمياه»

لقي طالب بجامعة الأزهر مصرعه غرقا داخل ترعة العطف المارة من قرية ميت البيضا التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وجرى انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شاب غرقا في ترعه بمركز الباجور

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع طالب يدعى «أ.م.أ» داخل ترعة العطف التابعة لدائرة المركز، ونجح الإنقاذ النهري في المنوفية في استخراج الجثة، وتبين أن الطالب قدمه انزلقت في المياه ولا يجيد السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العثور على سيدة متوفاة داخل منزلها في قويسنا

وفي واقعة أخرى، شهدت مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، العثور على جثة سيدة داخل منزلها، حيث أبلغت شقيقتها وزوجها بوجود جثة السيدة والتي تسكن بمفردها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة «ع. ف»، 85 عاما، داخل شقتها، وبسؤال أسرتها أكدت أنها كانت تعاني من أمراض القلب.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بالعثور على جثة سيدة تدعى «ع. ف»، 85 عاما، داخل شقتها بمدينة قويسنا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.