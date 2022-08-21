أرخص الشواطئ العامة بالغردقة.. التذكرة بـ10 جنيهات وبالمجان للأطفال

تمتلك الغردقة عددا من الشواطئ العامة والخاصة بالفنادق والمنتجعات السياحية، والتي تمتد لمسافة 40 كيلومترا على طول الساحل، بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا وحتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا، وتشهد خلال الفترة الحالية إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء إجازة الصيف في الغردقة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات حركة الطيران السياحية.

أرخص الشواطئ في الغردقة

ويبحث المواطنون عن أرخص الشواطئ العامة في مدينة الغردقة، ويأتي من بينها شاطئ العائلات 2، ويقع في شارع الكورنيش شرق مدينة الغردقة، وهو أرخص الشواطئ العامة على الإطلاق، حيث قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن تكون رسم الدخول إلى الشاطئ 10 جنيهات للفرد ومجانا للأطفال.

شاطىء العائلات 2 في الغردقة

من جانبه أوضح أشرف فؤاد، مدير عام شواطئ العائلات بالغردقة، أن الشاطئ افتتحه محافظ البحر الأحمر بعد الانتهاء من عملية التطوير بطول 800 متر، ومساحته نحو 25 ألف متر مربع، وتم تطويره على أعلى مستوى وفي وقت قياسي لم يتعد 6 أشهر، ويضم برجولات وأرضيات وأماكن لجلوس المارة وحمامات وكافتيريا، وذلك بتكلفة 60 مليون جنيه.

الشواطئ العامة بالغردقة

بينما قال أشرف فؤاد، مدير عام شواطئ العائلات بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الغردقة تمتلك حوالي 4 شواطئ عامة، أكبرها شاطئ العائلات، ويقع في بداية الجهة الشمالية لشارع الكورنيش، ورسم الدخول فيه بالإضافة إلى شاطئ العائلات رقم 1 والذي افتتحه محافظ البحر الأحمر في بداية فصل الصيف الحالي ويقع في وسط شارع الكورنيش شرق مدينة الغردقة ورسم الدخول 50 جنيها لغير الأعضاء وشاطىء العائلات رقم 2 والذي افتتحه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر منذ أيام قليلة ورسم الدخول 10 جنيهات للفرد والدخول الأطفال بالمجان وذلك بالإضافة إلى شاطىء الفيروز ويقع في شارع شيراتون ورسم الدخول 50 جنيه