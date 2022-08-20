تغيب 34 طالبا عن امتحان «العربي» في الدور الثاني للثانوية العامة بالبحيرة

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن إجمالي أعداد طلاب الدور الثاني للثانوية العامة في البحيرة يبلغ 7160 طالبا وطالبة على مستوى الشعبتين العلمية والأدبية.

أعداد طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالبحيرة

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم أن أعداد طلاب الشعبة الأدبية بلغ 2562 طالبا، فيما بلغ طلاب شعبة علمي علوم 4265، وعملي رياضة 333، وتم توزيعهم على 18 لجنة تابعة للإدارات التعليمية بالمحافظة، وفقا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وأشار وكيل الوزارة أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية اليوم بلغ 559 طالبا وطالبة من جميع الشعب، وذلك من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 593 طالبا.

نسبة حضور طلاب الثانوية العامة

وأشار وكيل الوزارة أنه تغيب 34 طالبا وطالبة عن امتحان اليوم، حيث بلغت نسبة الحضور وأداء امتحان مادة اللغة العربية 94.3% داخل شتى اللجان، موضحا انتظام لجان الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات، كما تم التنسيق مع مديرية أمن البحيرة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات، ومؤكدا التصدي لمحاولات الغش.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.