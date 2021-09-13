اليوم.. طلاب الثانوية العامة يختتمون امتحانات الدور الثاني

يختتم طلاب الثانوية العامة اليوم امتحانات الدور الثاني اليوم، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان «الأحياء»، بإجمالي 6803 طلاب، وشعبة علمي رياضة امتحان «الرياضيات التطبيقية (استاتيكا)» بإجمالي عدد 2385 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة «الفلسفة والمنطق» بإجمالي عدد 6147 طالبا وطالبة.

فيما يواصل طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (STEM) امتحانات الدور الثاني، حيث يؤدي الطلاب قسم العلوم اليوم امتحان «مقاييس المفاهيم (الأحياء)» بإجمالي عدد 6 طلاب، ولقسم الرياضيات «مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)» بإجمالي عدد 23 طالبا وطالبة.

لم يتحدد موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة حتى الآن

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه لم يتم تحديد موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 حتى الآن، مشيراً إلى أن إعلان النتيجة لن يتأخر لقلة أوراق الإجابة (البابل شيت)، لطلاب الدور الثاني مقارنة بالدور الأول، موضحا أن التصحيح يتم إلكترونياً من خلال الماسح الضوئي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أعمال التصحيح مستمرة، وأنه يتم تصحيح كل مادة بعد يومين أو ثلاثة على الأقل من انتهاء الامتحان، وخاصة بعد تجميع أوراق البابل شيت من جميع المحافظات ونقلها إلى مقر التصحيح الإلكتروني بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبر بالجيزة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني على الموقع الرسمي

وأشار المصدر، أنه بعد الانتهاء من التصحيح، سيتم رصد وتجميع الدرجات ووضعها على سيستم خاص بالنتيجة قبل اعتمادها وإعلانها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهذه عملية سهلة بعد الخبرات التي المكتسبة من الدور الأول.

وأوضح المصدر، أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الدور للثانوية العامة 2021، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم.