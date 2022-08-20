كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022.. التنسيق والمصروفات وخطوات التقديم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022، من أبرز كليات الجامعات التكنولوجية في القاهرة والدلتا وبني سويف، وتقبل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بشرط اجتياز اختبار القدرات والحد الأدنى للتنسيق، فما هي ضوابط القبول بالكلية وبرامجها الدراسية ومصروفاتها؟.. كل هذه الأسئلة تجيب عنها «الوطن» في السطور التالية.

يؤكد الدكتور طارق عبدالملاك، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أهمية اجتياز اختبارات القدرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة كشرط للتقديم للكلية، موضحاً أن الكلية بها 6 برامج دراسية، هي الميكاترونكس والأوتوترونكس وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة وبرنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وبرنامج تكنولوجيا إنتاج ومعالجة ونقل البترول.

وأضاف عميد الكلية لـ«الوطن»، أن اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق بالكلية من المرجح أن تبدأ بعد حوالي 10 أيام، ثم تعلن بعدها وزارة التعليم العالي أعمال التنسيق للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وعن مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أكد الدكتور طارق عبدالملاك، أن المصروفات الدراسية للسنة الأولى والثانية 10000 جنيه، والسنة الدراسية الثالثة والرابعة 12000 جنيه، موضحاً أن هذه القيم المالية تماثل مصروفات العام الماضي دون أي تغيير.

وذكر، أن الكلية تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال مجموعة من المعامل التي يتم التدريب عليها بصفة مستمرة.

وكشفت الجامعة عن أن اختبار القدرات يشمل 50 سؤالا في مواد اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والرياضيات، بواقع 10 أسئلة صواب وخطأ، و40 سؤالا اختيار من متعدد، ويُشترط حصول الطالب على 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات.

فئات يحق لها التقديم للكلية

- طلاب الثانوية العامة تخصص علمى وأدبي.

- طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية

مدة الدراسة

- أربع سنوات

- بعد أول سنتين يحصل الطالب على دبلوم تكنولوجي فوق المتوسط في التخصص.

- بعد انتهاء الأربع سنوات يُمنح الطالب بكالوريوس تكنولوجي في التخصص.

شروط التقديم لكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

- حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية، والتي يحددها مكتب التنسيق أو المجلس الأعلى للجامعات.

- اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية، والتي يحددها مجلس الجامعة وتجرى وفق القواعد المعمول بها.

- أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة بالكلية.

- اجتياز الكشف الطبي الخاص بالكلية.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية

تمنح كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص، والبكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، والماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص والدكتوراة المهنية في التكنولوجيا في التخصص.