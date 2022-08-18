ما هي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022؟.. البرامج وضوابط القبول

ما هي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022؟.. سؤال يطرحه الطلاب وأولياء الأمور خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات أمس في مؤتمر صحفي لوزارة التعليم العالي، وبدء تنسيق المرحلة الثانية اليوم الخميس، خاصة أن الكلية متخصصة ومقرها الجامعات التكنولوجية.. فما هي تفاصيل الدراسة بها وبرامجها؟.

تقبل طلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية

توجد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022 في ثلاثة جامعات تكنولوجية، وهي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة الدلتا التكنولوجية، وبها مجموعة مميزة من البرامج المتخصصة البينية التي تقبل طلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية بعد اجتياز اختبارات القدرات.

برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

كلية تكنولوجيا الصناعة بها أربعة برامج دراسية، هي الميكاترونكس والأوتوترونكس الخاص بالسيارات الكهربائية وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة وبرنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهذه البرامج نابعة من احتياج الصناعة، بحسب ما أكده الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

طبيعة التدريب بالكلية

بالنسبة لطبيعة الدراسة بالكلية يقول «الديب» لـ«الوطن»، إن الدراسة باللغة الإنجليزية وتهتم الكلية بريادة الأعمال وتنمية مهارات أساسية للقراءة والمناقشة مع المهندسين والشركات العالمية في مجال التخصص، موضحاً أن الكلية تعتمد على تدريب الطلاب عملياً بنسبة 60% و40% دراسة نظرية، فالتدريب يتم داخلياً وخارجياً، أي أنه يتم على معامل الجامعة المزودة بأحدث الأجهزة وخارجياً مع الشركات الصناعية التي تم توقيع برتوكولات تعاون معها والمصانع وحقول البترول.

وأكد رئيس الجامعة: «من أهم مخرجات التعلم عندنا إن الطالب يعمل بعد أول يوم تخرج مباشرة»، والتدريبات العملية تهدف إلى تعريف الطلاب طبيعة العمل الميداني، لافتاً إلى أن الجامعات التكنولوجية بعد عامين تخرج دبلوم متوسط عال وقادر أن يعمل في مختلف المجالات لمدة ثلاثة سنوات ويمكنه استكمال دراسته بعد هذه المدة لمدة عامين، فالجامعة التكنولوجية تختلف في أن الطالب الجاد والمهتم سيحصل على فرصة عمل مباشرة بعد التخرج.

برامج الكلية بجامعة بني سويف التكنولوجية

وتضم جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة وبها خمسة برامج أساسية، وهي برنامج الميكاترونكس وبرنامج تكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأوتوترونكس وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وتركز الدراسة في جامعة بنى سويف التكنولوجية على الجانب العملي ويمثل التدريب والتطبيقات الميدانية واكتساب المهارات على الأقل 60% من البرنامج الدراسي ويتم تدريب الطلاب في المعامل الدراسية على أحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة.

مصروفات الكلية

بالنسبة للمصروفات الدراسية للكلية، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن السنة الدراسية الأولى والثانية 10000 جنيه والسنة الثالثة والرابعة 12 ألف جنيه، موضحة أنها تتبع الجامعات التكنولوجية التي تعتبر مسارا جديدا في التعليم يستهدف بالأساس طلاب التعليم الفني، لافتة إلى أنها بها أماكن شاغرة للطلاب في تنسيق المرحلة الثانية.