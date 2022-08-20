مصرع عامل «دليفيري» صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالتجمع الأول

شهدت منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حادث سير مروري، إثر اصطدام سيارة بعامل دليفيري أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن مصرعه، ونُقلت جثته إلى المشرحة لحين تسليمها لذويه.

نقل الجثة إلى المشرحة

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد وقوع حادث سير مروري في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حيث صدمت سيارة عامل دليفيري أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن مصرعه، وتم نقل جثته إلى المشرحة لحين تسليمها لذويه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين وجود جثة لأحد الأشخاص «عامل دليفيري»، وأنه أثناء عبوره الطريق للجهة المقابلة صدمته سيارة من الخلف ولقي مصرعه في الحال.

رفع آثار الحادث

كما تم الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق، وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث، فضلا عن التحفظ على سائق السيارة للتحقيق معه.

وحُرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.