مصرع اثنين وإصابة 13 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بجنوب سيناء

حادث جديد تشهده محافظة جنوب سيناء، فجر اليوم السبت، حيث لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 13 آخرين في حادث سيارة ميكروباص.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة أبو زنيمة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الجديد، الحادث وقع بعد مدينة أبو زنيمة بنحو 20 كيلو متر اتجاه النفق الطريق الجديد.

انتقل إلى موقع الحادث 6 سيارات إسعاف تابعة إلى هيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء، وأسفر الحادث عن وفاة اثنين حتى الآن هما:

الوفيات

１- مصطفى محمود محروس، 45 سنة، القاهرة، وفاة داخل مستشفى أبورديس.

２- وائل طلعت عبدالعزيز، 43 سنة، البحيرة، جثة مكان الحادث.

جرى وضع الجثتين بثلاجة مستشفى أبورديس تحت تصرف النيابة العامة.

المصابون

كما أسفر الحادث عن إصابة 13 آخرين هم:

１- صلاح مبروك الزعيري، البحيرة 42 سنة، «اشتباه كسر بفقرات الرقبة اشتباه كسر بالعمود الفقري».

２- وليد صلاح أحمد عبدالرحمن، 47 سنة، الإسكندرية «جرح قطعي باليد اليمنى 10 سم – اشتباه كسر باليد المنى».

３- عبدالمعطي علي محمود، 48 سنة، المنوفية، اشتباه كسر بالكتف الأيمن والساعد الأيمن.

４- إسماعيل عبدالستار عبدالسلام، 38 سنة، البحيرة «جرح قطعي بفرورة الرأس نحو 5 سم».

５- فريد إسماعيل عبدالعظيم، 43 سنة، البحيرة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية والضلوع.

６- يحيى عبدالباقي إسماعيل، 42 سنة، كفر الشيخ، جرح قطعي 5 سم بالرأس وجرح قطعي بالساق الأيسر وسحجات وكدمات.

７- علي محمود جاب الله الشيخ، 46 سنة، البحيرة كدمة بالصدر وبالظهر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

８- هاني إسماعيل عبدالمعطي، 42 سنة، البحيرة، سحجات متفرقة بالجسم وكدمة بالصدر.

９- نصر محمد عبدالعزيز، 50 سنة، البحيرة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وكدمة بالصدر.

１０- وليد فوزي محمود، 43 سنة، البحيرة، جرح قطعي بفروة الرأس 2 سم، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

１１- نبوي رمضان الخطيب 42 سنة، الغربية، كدمة بالصدر وجرج قطعي بالرأس 3سم وسحجات متفرقة بالجسم.

１２- سامر عبدالكريم عبدالعزيز، 40 سنة، البحيرة، كدمة بالصدر والظهر.

１３- سليمان محمد سليمان، 36 سنة، الإسكندرية، سحجات وكدمات بالظهر.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.