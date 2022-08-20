مصرع شابين في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بطنطا

شهد طريق ترعة الملاحة بنطاق قسم شرطة أول طنطا، مصرع شخصين كانا يستقلا دراجة نارية واصطدمت بسيارة ملاكي، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

ندب الطب الشرعي لمعانية الجثتين

حررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين ومعرفة أسباب الحادث ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد بمصرع شابين بعدما دهستهما سيارة ملاكي مسرعة أثناء استقلالهما دراجة نارية على طريق الملاحة بطنطا.

تفاصيل الواقعة.. سرعة زائدة وراء الحادث

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين أن سيارة ملاكي مسرعة صدمت شابين أثناء استقلالهما دراجة نارية على طريق الملاحة وهما «أحمد البخومي» في العقد الثالث من العمر، ومقيم بقرية شبرا النملة بدائرة مركز طنطا، و«إبراهيم غانم» في العقد الثالث من العمر، ومقيم بقرية منية الهويشات بدائرة مركز طنطا، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

وتبين من التحريات أنه أثناء استقلال الضحايا الدراجة النارية عائدين من عملهما، صدمتهما سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم ضبط سائق السيارة الملاكي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين ومعرفة أسباب الحادث ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.