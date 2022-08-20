إصابة عاملين في حادث تصادم على طريق «جزاير عيسى» بالبحيرة

أصيب عاملان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي على طريق قرية جزاير عيسى التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بحادث تصادم

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى لشخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي، وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف، وتبين إصابة كلا من «محمد علي جوهر»، 22 سنة، عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، و«مبارك محمد زيدان»، 35 سنة، عامل مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الحوض، ومقيمان في الدلنجات بمحافظة البحيرة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.