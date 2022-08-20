«حياة كريمة»: بدء تلقي طلبات توصيل المياه والصرف بقرى مركز ناصر غدا

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، التابعة للشركة القابضة للمياه، تلقي طلبات توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مركز ناصر، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضحت الشركة، أنه يجب على المواطنين من ساكني قرى مركز ناصر، الراغبون في الاستفادة من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، التقدم بالملفات الخاصة بهم إلى مكتب خدمة عملاء ناصر، مشيرة إلى أنها تتلقى الطلبات خلال الفترة من غدا الأحد الموافق 21 أغسطس حتى الخميس المقبل الموافق 25 من الشهر نفسه في إطار تحقيق أهداف مبادرة «حياة كريمة»، وذلك وفقا للجدول التالي:

- الأحد: أشمنت كفر الجزيرة، نجع العرب.

ـ الاثنين: دلاص، طحا بوش، طنسا.

ـ الثلاثاء: بني عدي، الزيتون، الرياض.

ـ الأربعاء: الحمام، دنديل، البرج، الكوم، بني خليفه.

ـ الخميس: بهيشين.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن «حياة كريمة»

وأوضحت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن «حياة كريمة» تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الفرد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال اتمام خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري، مشيرة إلى تقسيم القري علي مدار الإسبوع، وذلك حرصا على المواطنين ومنع التكدس، واتباع الإجراءات الاحترازية.

الستندات المطلوبة

وطالبت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف المواطنين بالالتزام بالجدول المعلن، فضلا عن إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي:

ـ تقديم إفادة من الوحدة المحلية التابعة لها القرية، تفيد أن القرية مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ـ ملف توصيل بمشتملاته.

ـ تقرير معاينة من فني المنطقة ولجنة الخلسة.