جامعة مصر للمعلوماتية تتيح التقديم مباشرة من خلال موقعها الإلكتروني

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، فتح باب التقديم والقبول المباشر، لطلاب المرحلة الثانوية والشهادات المعادلة أو الشهادات الأجنبية، ممن يرغبون في الالتحاق بها من على موقع الجامعة، وذلك وفقًا لسياسات تطوير آليات نظام قبول الطلاب بالجامعات.

ويعتمد القبول في كليات جامعة مصر للمعلوماتية الـ4، وهي: (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وما تقدمه من برامج أكاديمية يبلغ عددها 16 برنامجًا على القواعد والشروط التي حدّدها المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، ويمكن التقديم من خلال الرابط المباشر للجامعة من هنا.

اتفاقيات وشراكات مع جامعات مرموقة ذات تصنيف عالمي

وقالت الجامعة في بيان لها: التزاماً بتوجّهات الدولة في الارتقاء بمنظومة التعليم الأكاديمي من خلال عقد توأمة مع كبرى الجامعات العالمية، عقدت جامعة مصر للمعلوماتية اتفاقيات وشراكات مع جامعات مرموقة ذات تصنيف عالمي عال، لتمنح الطلاب درجات علمية مزدوجة، ليحصل الناجحون على درجة علمية من جامعة مصر للمعلوماتية، بالإضافة للجامعة الأجنبية الأخرى، بحيث يقضي المرشحون الناجحون عامهم الأخير في الحرم الجامعي للشريك بالخارج، مع بعض المقررات المدمجة التي تقدمها الجامعة الشريكة خلال السنوات الأولى من دراستهم في مقر جامعة مصر للمعلوماتية.

اتفاقية مع جامعة مينيسوتا توين سيتيز الأمريكية

ووقعت جامعة مصر للمعلوماتية، خلال العام الأكاديمي المنصرم، اتفاقية مع جامعة مينيسوتا توين سيتيز الأمريكية (التي تحتل المرتبة التاسعة والعشرين في علوم الحاسب طبقا لتصنيف (U.S. News) لعام 2021 ، كما تم الاتفاق على منح درجة بكالوريوس مزدوج من جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة بوردو ويست لافاييت الأمريكية والتي تحتل المرتبة الرابعة في الهندسة طبقاً لتصنيف (U.S. News) لعام 2022 وذلك في برنامج هندسة الحاسب الآلي، وكذلك الهندسة الكهربائية (الإلكترونيات والاتصالات).

الدراسة النظرية والتطبيقية في معامل متقدمة

وتمتلك جامعة مصر للمعلوماتية نظامًا جامعيًا مرموقًا، حيث تعتمد على الدراسة النظرية والتطبيقية في معاملها المتقدمة التي صممت بمعايير ومواصفات أكبر الجامعات العالمية المتقدمة كبرى التصنيفات الدولية في تخصصاتها.

كما تنظم الجامعة برنامج التدريب الصيفي المكثف لطلابها، لصقل مهاراتهم البحثية والعملية من خلال التدريب العملي، سواء في الكليات أو الشركات العالمية العاملة في مصر لتأهيلهم بالشكل الأمثل لسوق العمل.

وجاءت مصروفات كليات جامعة مصر للمعلوماتية كالتالي:

- كلية علوم الحاسب والمعلومات، وتقدر قيمة المصروفات بالكلية للطلاب المصريين 103٫440 وذلك بعد تخفيض 40%، هذا بالإضافة للمنح التي قررتها الجامعة ووفقاً للمجموع الحاصل عليه الطلاب، حيث يمكن لهم الاختيار من بين البرامج التالية:

- أمن نظم الحاسبات والأمن السيبراني

- الجرافيكس والألعاب الإلكترونية

- الذكاء الاصطناعي

- علوم وهندسة البيانات

- هندسة البرمجيات

- كلية الهندسة

وتبلغ قيمة مصروفات الدراسة بها 108,360 بعد تخفيض 40%، وذلك بخلاف المنح التي تحددها الجامعة، ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين المسارات التالية:

- الإلكترونيات والاتصالات

- هندسة الحاسبات

- الهندسة الصناعية

- هندسة الميكاترونيكس والروبوت.

- كلية تكنولوجيا الأعمال

وتقدر المصروفات فى الكلية بعد تخفيض 45% 90,110 جنيه، وذلك للطلاب المصريين،وبخلاف نسبة المنح والخصومات التي تقررها الجامعة ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين المسارات التالية:

- تحليل إدارة الأعمال

- إدارة تكنولوجيا الأعمال

- التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي

- ريادة الأعمال والإبداع

- المالية

- المحاسبة

- كلية الفنون الرقمية والتصميم

وتقدر المصروفات بعد تخفيض 45% بنحو 104,060 جنيهاً، وذلك بخلاف نسبة المنح التي حددتها الجامعة، ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين المسارات التالية:

- التصميم التفاعلي

- الرسوم المتحركة

- تصميم الألعاب الإلكترونية

- فنون الوسائط الإعلامية الحديثة

- التصميم الجرافيكي

- تصميم تجربة المستخدم

الجدير بالذكر أن المصروفات الدراسية المذكورة تخص طلاب الثانوية العامة المصريين، بخلاف المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب الأجانب.