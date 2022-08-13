بتخفيضات تبدأ بـ40%؜.. جامعة مصر للمعلوماتية تعلن المصروفات الدراسية

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2022- 2023 لكلياتها الـ 4 (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) والتي تقدم 16 تخصصاً أكاديمياً مواكباً للتطورات التي يشهدها العالم وتتطلبها سوق العمل حالياً وفي المستقبل.

ونشر موقع جامعة مصر للمعلوماتية https://eui.edu.eg مصروفات العام الأكاديمي الجديد وشروط الالتحاق بالجامعة والحد الأدنى للمنح الكاملة التي تقدمها الجامعة لأوائل الثانوية العامة، حيث حددت 96% لشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة و90% للأدبي.

وجاءت مصروفات كليات جامعة مصر للمعلوماتية كالتالي:

- كلية علوم الحاسب والمعلومات، وتقدر قيمة المصروفات بالكلية للطلاب المصريين 103٫440 جنيهًا وذلك بعد تخفيض 40%، هذا بالإضافة للمنح التي قررتها الجامعة ووفقًا للمجموع الحاصل عليه الطلاب، حيث يمكن لهم الاختيار من بين البرامج التالية:* أمن نظم الحاسبات والأمن السيبراني* الجرافيكس والألعاب الإلكترونية* الذكاء الاصطناعي* علوم وهندسة البيانات* هندسة البرمجيات

كلية الهندسة

- كلية الهندسة وتبلغ قيمة الدراسة بها 108,360 جنيهًا بعد تخفيض 40% ، وذلك بخلاف المنح التي تحددها الجامعة ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين المسارات التالية: * الالكترونيات والاتصالات* هندسة الحاسبات* الهندسة الصناعية* هندسة الميكاترونيكس والروبوت.

كلية تكنولوجيا الأعمال

- كلية تكنولوجيا الأعمال وتقدر المصروفات فى الكلية بعد تخفيض 45% 90,110 جنيهات وذلك للطلاب المصريين وبخلاف نسبة المنح والخصومات التي تقررها الجامعة ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين المسارات التالية:* تحليل إدارة الأعمال* إدارة تكنولوجيا الأعمال * التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي * ريادة الأعمال والإبداع * المالية* المحاسبة

كلية الفنون الرقمية والتصميم

- كلية الفنون الرقمية والتصميم وتقدر المصروفات بعد تخفيض 45% 104,060 جنيهًا، وذلك بخلاف نسبة المنح التي حددتها الجامعة، ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين المسارات التالية:

* التصميم التفاعلي* الرسوم المتحركة* تصميم الألعاب الإلكترونية* فنون الوسائط الإعلامية الحديثة* التصميم الجرافيكي* تصميم تجربة المستخدم والجدير بالذكر أن المصروفات الدراسية المذكورة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصريين بخلاف المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب الأجانب.

وكان مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، قد وافق الشهر الماضي على مصاريف العام الدراسي 2022- 2023 والمنح المقدمة للطلاب الجدد للعام الأكاديمي القادم 22-23 حيث بلغت نسبة 40% لجميع الطلاب الجدد في كليتي الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، و45% في كليتي تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم على أن تستمر هذه الخصومات طوال فترة الدراسة، هذا بالإضافة إلى منح متدرجة معتمدة على التفوق الدراسي للطالب في شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها تصل إلى نسبة 60% للطلاب الذين يلتحقون بكليتي الهندسة أو علوم الحاسب والمعلومات، و65% لمن يلتحق بكلية تكنولوجيا الأعمال أو كلية فنون رقمية وتصميم.