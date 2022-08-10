جامعة مصر للمعلوماتية: نوفر تخصصات مطلوبة في سوق العمل

قال الدكتور ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن الثورة الصناعية الجديدة الخامسة تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ أن مجالات الذكاء الاصطناعي والإنترنت وأمن المعلومات وعلوم وهندسة البيانات وغيرها، سيزيد عليها الإقبال في سوق العمل وستكون الأساسية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التخصصات التي تقدمها الجامعة لطلابها تشمل علوم النظم المدمجة وتحليل الأعمال والذكاء الاصطناعي وعلم الروبوت وأمن المعلومات وعلوم وهندسة البيانات، وجميعها مجالات مطلوبة.

مجالات تتطلبها سوق العمل

واستطردت: «مهتمين بالجامعات التكنولوجية الجديدة تكون عندنا في مصر، وهي جامعات تخصصيه أنشأتها الدولة من أجل خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وده بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والجامعة متخصصة في أدق مجال يتطلبه سوق العمل خلال الفترة المقبلة».

وأوضحت أن الجامعة توفر مجالات مطلوبة في سوق العمل، وتحصل الجامعة على الدعم من قبل الدولة ووزارة الاتصالات، وتتواجد الجامعة حاليا في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة «حوالينا بيئة محيطة فيها مراكز بحثية ومراكز تدريب تخصصيه، وحاضنه للشركات الناشئة، وواحة التكنولوجيا».

تقديم خدمات للشركات المحلية والعالمية

وأكدت أنه وقريبا يجرى تقديم خدمات استضافات للشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «الطالب مش مجرد هيدرس في الجامعة، لكنه هيتدرب ويدخل مشاريع تطبيقيه بصفه مستمرة عبر الشركات المحيطة والمراكز البحثية، وده مفيد لأعضاء هيئة التدريس وللطلاب».

وتابعت: «المجالات اللي بتقدمها الجامعة لا تحتاج لتكلفة كبرى في إنشاء الشركات الناشئة، لكنه هيحصل على العلم والفكر الجيد ومن ثم الانطلاق، كما أنها مجالات لا تتطلب تأسيس مكلف في البداية من أجل إنشاء شركة جديدة».