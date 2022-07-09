أحمد جمال: فيه أغاني دلوقتي مزيكتها حلوة بس مش فاهم هما بيقولوا إيه

قال المطرب أحمد جمال إن هناك أشكالا موسيقية تظهر من حين إلى آخر، وهذا ما فعله مؤخرا، حيث قرر الخروج من مدرسة موسيقية معينة للخوض في تجربة بمدرسة أخرى، وفي الوقت ذاته لا تفقد شخصيتك، ويعد هذا أصعب شيء، فتم البحث عن الكلمات والألحان التي يكون بها قدر من مواكبة العصر، وفي نفس الوقت تشبه طريقة غناء المطرب نفسه وليس بنفس طريقة مطرب آخر.

4 أضلاع للأغنية.. أهمها صوت المطرب

وأضاف أحمد جمال، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم السبت، أنه يرى أن الأغنية لها 4 أضلاع وهي الكلمات واللحن والتوزيع وصوت المطرب، لافتا إلى أن الضلع الأخير يكون أحيانا هو الأهم، «فيه أسامي بتنجح أغاني، وفيه أغاني بتنجح أسماء».

وتابع: «بس لو بتخيرني مين في الأربع أضلاع دلوقتي الأهم هقولك التوزيع والمزيكا، حط الكلام واللحن على جنب لأن فيه أغاني دلوقتي انت مش فاهم بيقولوا ايه بس المزيكا صوتها حلو».

وأوضح أن كلمات وألحان أغنية «خطير» جديد عليه، كما أنه لأول مرة يعمل مع الموزع جلال حمدان في عمل غنائي، «اشتغلنا على كل تفصيلة في الأغنية، حافظت على الشكل بتاعنا وفي نفس الوقت نقدم للناس الطعم الجديد اللي بيدوروا عليه في أغاني دلوقتي».

مؤشرات لنجاح الأغنية

ولفت إلى أن هناك يكون مؤشرات تظهر على الأغنية لنجاحها، «ساعات بيكون فيه مؤشرات بس بيبقى فيه مفاجآت، ممكن أتوقع نجاح أغنية ولما تنزل السوق مش بنفس القدر المتوقعة».

وأشار إلى أن هناك أغنيات تكون تكلفتها مرتفعة ولا تحدث النجاح المتوقع، ويمكن لأغنيات تكون لمطربين شباب جدد «تضرب» السوق.