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محافظ القاهرة: النزول بتنسيق القبول بالثانوي العام لـ232 درجة بدلا من 240

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وائل فايز
01:38 م | السبت 20 أغسطس 2022
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2022/ 2023، من 240  درجة إلى 232، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة؛ استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان، اليوم السبت، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة، مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.