محافظ القاهرة: النزول بتنسيق القبول بالثانوي العام لـ232 درجة بدلا من 240

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2022/ 2023، من 240 درجة إلى 232، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة؛ استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان، اليوم السبت، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة، مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.