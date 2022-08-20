«مخبيها في البيت».. تفاصيل القبض على شخص بالمنيا بحوزته 150 قطعة أثرية

«كنت مخبي القطع الأثرية عندي في البيت عشان محدش يعرف عنهم حاجة، لحد بس ما أعرضهم للبيع وألاقي زبون يدفع فيهم فلوس حلوة»، بهذه الكلمات بدأ الشخص المتهم بالتجارة في الآثار في مدينة مطاي التابعة لمحافظة المنيا، حديثه أمام جهات التحقيق، والذي نجحت الأجهزة الأمنية في العثور على 150 قطعة أثرية داخل منزله بغرض بيعهم والتربح منهم.

«الوطن» تستعرض تفاصيل القبض على شخص عثر بحوزته على 150 قطعة أثرية بمنزله، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية وتحريات الجهات المختصة.

القطع الأثرية داخل شقة سكنية تمهيداً لبيعها

لم يجد هذا الشخص مكاناً أكثر أماناً من شقته السكنية في مدينة مطاي بمحافظة المنيا، ليُجمع بها القطع الأثرية التي بحوزته، خوفاً من افتضاح أمره، ورغبة منه في الفوز بالمقابل المادي بمفرده، بعد عرضها للبيع للزبائن التي تُقدر ما بحوزته من 150 قطعة أثرية.

أجهزة الأمن تتبع المتهم بتجارة الآثار

وعلى الجانب الآخر، بدأ رجال قطاع شرطة السياحة والآثار التابع لوزارة الداخلية، جمع المعلومات والتحريات بشأن شخص يقيم في «مطاي» بالمنيا، وداخل منزله عددا من القطع التي يشتبه أنها أثرية داخل منزله الذي يُقيم فيه، بغرض التجارة فيها.

استهداف المتهم داخل منزله والقبض عليه

وبالتعاون بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم تقنين الإجراءات وتحديد هوية المتهم والمكان الذي يخبئ داخله القطع الأثرية، وبالفعل نجحت أجهزة الأمن في القبض عليه داخل منزله الذي كان يحتوي على عدد 1502 قطعة أثرية.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

وبعد مواجهة الشخص بالاتهامات الموجهة إليه بتجارة الآثار، اعترف أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الواقعة، وبحيازته لكافة المضبوطات الموجودة داخل مسكنه بغرص عرضها للبيع خلال الفترة المقبلة.

الجهات المختصة تؤكد أثرية المضبوطات

وقررت أجهزة الأمن عرض كافة القطع المضبوطة داخل منزل المتهم على الجهات المعنية من أجل التأكد من أثريتها، والتي أفادت بأنها أثرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة.