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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.4%

كتب:

وائل فايز
02:00 م | السبت 20 أغسطس 2022
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022، بنسبة نجاح بلغت 87.4%، إذ تقدم لأداء الامتحانات 38447 طالبًا وطالبة، حضر منهم 30507 طلاب نجح منهم 26671 طالبًا وطالبة.

الشهادة الإعدادية الرياضية والمكفوفين 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 91.3%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 62.5%، واعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 83%.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.