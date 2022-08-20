تحويل الطلاب من انتساب إلى انتظام في «تجارة الإسكندرية».. الشروط والخطوات

أعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية عن فتح باب التحويل من الانتساب الموجه إلى الانتظام والذي ينطلق من اليوم ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لشروط محددة تختلف حسب نظام الدراسة إذ كان بنظام الساعات المعتمدة أو السنوات الدراسية.

شروط التحويل للطلاب الدارسين بنظام الساعات المعتمدة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، شروط التحويل للطلاب الدارسين بنظام الساعات المعتمدة بحسب ما أعلنته كلية التجارة جامعة الإسكندرية، والذي يتم تطبيقه وفقا لشروط خاصة لكل مستوى كالتالي:

1- طلاب المستوى الأول: أن يكون الطالب حاصلا على معدل تراكمي عام CGPA على الأقل 2.666، وعدد الساعات المكتسبة 32 ساعة كاملة.

2- طلاب المستوى الثاني: أن يكون الطالب حاصلا على معدل تراكمي عام CGPA على الأقل 2.666، وعدد الساعات المكتسبة 52 ساعة كاملة.

3- طلاب المستوى الثالث: أن يكون الطالب حاصلا على معدل تراكمي عام CGPA على الأقل 2.666، وعدد الساعات المكتسبة 86 ساعة كاملة لطلاب «ترم كورونا»، بخلاف ذلك أن تكون عدد الساعات المكتسبة 102 ساعة كاملة.

شروط التحويل لطلاب السنوات الدراسية

كما ضمت الشروط لتحويل الطلاب من انتساب إلى انتظام لفئة الدارسين بنظام السنوات الدراسية الفرقة الثانية والثالثة، أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل.

خطوات التحويل من انتساب إلى انتظام في كلية التجارة

كما تم وضع عدة خطوات للتحويل من انتساب إلى انتظام في كلية التجارة جامعة الإسكندرية بشكل إلكتروني:

- سداد أي مديونيات سابقة، حيث لن يسمح للطلاب بالتحويل إلا بعد سداد المديونية السابقة.

- الدخول على هذا الرابط

- اختيار الكلية: كلية التجارة

- اختيار الخدمة: رسوم تحويل من انتساب إلى انتظام، ثم إدخال اسم الطالب وكتابة الرقم القومي وتأكيده.

- التوجه إلى أقرب منظومة دفع إلكتروني وسداد مبلغ 130 جنيها.

- التوجه إلى شئون الطلاب المختصة واستكمال إجراءات التحويل مع إحضار صورة شخصية.