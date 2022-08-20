«القصير»: توفير تقاوي المحاصيل قبل زراعتها بوقت كاف وبأسعار مناسبة

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، محطة غربلة تقاوي المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخا، وذلك في ختام الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة.

وأشاد وزير الزراعة بجهود العاملين بالمحطة لإنتاج تقاوي جيدة من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وتوفيرها للمزارعين، بالمحافظات المختلفة.

توفير تقاوي المحاصيل الاستراتيجية

وأشار «القصير» الى أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص، فيما يخص عمليات انتاج التقاوي، للعمل في إطار الخريطة الصنفية، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، كما وجه بالتوزيع المبكر للتقاوي وإتاحتها للمزارعين بمختلف المحافظات، قبل موعد الزراعة بوقت كاف، وبأسعار مناسبة.

ووجه الوزير مديريات الزراعة والجمعيات الزراعة للتوسع في دعم وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، وتقديم كل أشكال الدعم، وتقديم وتوفير المعلومات، وإقامة المزيد من الحقول الإرشادية.

مشتملات المحطة

واستمع وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ، إلى شرح واف لمشتملات المحطة، حيث تشمل خطي غربلة بمبنى تحسين الحبوب الرئيسية، وخط غربلة بمبنى البحوث والتدريب في الأرز سعة كل منها 7 أطنان/ساعة، وتُستخدم في إعداد تقاوي الأساس والمربي لكل المحاصيل الحقلية، إضافة لشركات إنتاج التقاوي المختلفة وجاري تحديث تلك الخطوط، وفيما يتعلق بخط مركز البحوث والتدريب في الأرز بسخا فإنه خاص بإعداد تقاوي الأساس والمربي لمحصول الأرز فقط، كما أن هذه المحطات مزودة بمخازن تسع 10 آلاف طن تقريباً.