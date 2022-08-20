احتفالية في ذكرى رحيل زعماء الوفد الثلاثاء المقبل.. وخطاب عن دور الحزب

يحتفل حزب الوفد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 أغسطس، بذكرى رحيل زعماء الأمة المصرية سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

يبدأ الاحتفال في الساعة الثانية ظهرًا، حيث يتقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، أعضاء الحزب، في زيارة إلى ضريح الزعيم سعد زغلول بشارع الفلكي بوسط القاهرة، لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

احتفالية شعبية بمقر الوفد الرئيسي

وفي الرابعة مساءً تبدأ بمقر الوفد الرئيسي احتفالية شعبية يلقي خلالها رئيس الوفد خطابًا مهمًا عن دور الزعماء الوطني وحزب الوفد في الحياة السياسية المصرية.

سياسة حزب الوفد في المرحلة الحالية

كما يتطرق رئيس الوفد، في خطابه لسياسة الحزب في المرحلة الحالية، ويعقب الخطاب احتفالًا فنيا يقدم خلاله فقرات من التراث الوطني وعددًا من الأفلام الوثائقية عن دور الوفد وقادته.