خريطة انتشار قوافل «حياة كريمة» في قرى 6 محافظات.. الكشف والعلاج مجانا

تواصل مبادرة «حياة كريمة» توجيه القوافل الطبية المجانية إلى القرى النائية، والمحافظات الواقعة بالمناطق الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، للكشف والعلاج مجانًا على المواطنين في عدد من التخصصات الطبية، من بينها النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال والباطنة، والأنف والأذن.

ياتي ذلك في إطار الاهتمام بقطاع الصحة الذي توليه المبادرة اهتماما خاصا، ضمن الخطة الاستراتيجية التي تستهدف الوصول إلى المواطن المصري في القرى البعيدة، من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية الكامل للفئات الأشد فقراً، وتنفذ الوزارة سلسلة حملات متماثلة بمختلف المحافظات.

أماكن انتشار القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» بالمحافظات

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أماكن تمركز القوافل الطبية المجانية، التي تطلقها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة» في القرى المدرجة ضمن المبادرة، مشيرة إلى انطلاق 6 قوافل طبية اليوم، وتستمر حتى غد في المناطق التالية:

ـ برج مغيزل مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

ـ عزبة كرم مركز أشمون محافظة المنوفية.

ـ الإسكندرية التحرير محافظة أسيوط.

ـ بيت خلاف مركز جرجا محافظة سوهاج.

ـ كفر رجب مركز كفر شكر محافظة القليوبية.

ـ الحسنية مركز اطسا محافظة الفيوم.

التخصصات المتاحة بقوافل «حياة كريمة»

وحددت وزارة الصحة التخصصات التي تتضمنها القوافل، وهي النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، إضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل، مشيرة إلى تغير أماكن تلك القوافل يوميًا، من أجل ضمان وصولها لكافة المناطق المستهدفة.