السيطرة على حريق في عقار شرق الإسكندرية دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع، اليوم الأحد، بعقار غير مأهول بالسكان بمنطقة الحرمين بحي المنتزه ثان، شرقا، وذلك دون حدوث إصابات.

تفاصيل حريق الإسكندرية

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد نشوب حريق بعقار بشارع السيد نصر بمنطقة الحرمين، وانتقل ضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بعقار مكون من طابقين، خال من السكان، دون حدوث أي إصابات أو خسائر، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للعقارات المجاورة.

التحقيق في ملابسات وأسباب الحريق

وأوضحت هدي أبو كليلة رئيس حي ثان المنتزه، شرق الإسكندرية، أنه جارى التحقيق في ملابسات وأسباب الحريق، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

يأتي هذا الحريق بعدما شهدت المنطقة منذ أسبوعين عدة حرائق أشهرها حريق في سوق الحرمين التابع لحي المنتزه ثان شرقا، والذي لم يسفر عن أي إصابات بشرية حينها رغم امتداده لـ4 أكشاك بيع، إلا أنه سبب خسائر مادية ونفوق 5 أحصنة.

وبعدها بأيام اندلع حريق بعقار سكني مكون من 4 طوابق في منطقة العصافرة شرق الإسكندرية، وذلك دون وقوع أي إصابات أو وفيات.