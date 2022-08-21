تطوير مستشفى الكهرباء بالإسماعيلية.. 60 سريرا و11 غرفة للعمليات والعناية المركزة

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر أن أعمال التطويروالتحديث التي تتم بمنشآت مستشفى الكهرباء بالإسماعيلية تهدف إلى خدمة العاملين وأسرهم لتخفيف الضغط على مستشفى الكهرباء وخفض فاتورة التعاقد مع المستشفيات الخاصة التي تتقاضى مبالغ مالية كبيرة.

مستشفي الكهرباء بالإسماعيلية تتم طبقا للكود المصري للإنشاءات

كشف الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إلادارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات الطبية لـ«الوطن» أن أعمال التحديث لمستشفى الكهرباء بالإسماعيلية تتم طبقا للكود المصري للإنشاءات لتلاشي أي أضرار لافتا إلى أنه تم إعداد رسومات جديدة بناء على الكود الجديد للتأمين الصحي حتى يمكن للمستشفى استقبال العاملين وأسرهم من محافظات «الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - الشرقية - دمياط - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - القصير - سفاجا - مرسى علم - حلايب وشلاتين».

استحداث قسم جديد لعلاج الأورام ونقل مكان العيادات من البدروم

وأوضح أنه تم الاتفاق بين رئيسي شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والخدمات الطبية في عام 2020 على المضي قدما في تطوير المستشفى وإعدادها بشكل يضاهي المستشفيات الكبرى لتقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزة لافتا إلى أن الاتفاق بين الطرفين تضمن زيادة عدد الأسرة بالمستشفى لـ60 سريرا إضافة إلى إنشاء 3 غرف عمليات على مستوى عال وتزويدها بـ8 أسرة عناية مركزة مع استحداث قسم جديد لعلاج مرضى الأورام ونقل مكان العيادات الخارجية من البدروم.

توسعة مساحة المستشفى من 500 إلى 1000 متر

وأشار إلى أنه تم تخصيص مكان جديد للعيادات بعد توسعة مساحة المستشفى من 500 إلى 1000 متر مربع بعد موافقة محافظة الإسماعيلية بما يتواكب مع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة للحصول على الكود المصري الجديد.

المستشفى ستحقق كافة المصروفات والنفقات خلال عامين أو 3 أعوام

شدد على أن مستشفى الكهرباء بالإسماعيلية نجحت مع العام الأول لانشاء شركة الخدمات الطبية تغطية جميع الخسائر بالرغم من ضعف الإمكانيات وهو ما أدى إلى تشجيع الشركة للمضى قدما لأعمال التطوير والتحديث لافتا إلى أنه من المرتقب أن تحقق المستشفى كافة المصروفات والنفقات خلال عامين أو 3 أعوام من إنشائها خاصة بعد حصولها على كود التأمين الصحي مما يجعلها غير قاصرة على استقبال مرضى الكهرباء فقط مما يتيح لها إبرام تعاقدات مع الوزارات والشركات خارج القطاع وكذلك استقبال المواطنين العاديين في ظل عدم وجود مستشفى كبرى بمنطقة الإسماعيلية على وجه الخصوص باستثناء مستشفيات الجامعة ومستشفى هيئة قناة السويس.

التعاقد مع التأمين الصحي فور افتتاح المستشفى

لفت سليم إلى انه من المرتقب أن يتم تقديم الخدمات الطبية لما يقرب من 8 محافظات تابعة للقطاع الذين يبلغ عددهم 75 الف أسر ومعاشات ومن المتوقع أن يتم التعاقد مع التأمين الصحي فور افتتاح المستشفى رسميا لاستقبال المرضى من مختلف الجهات مثل البنوك والشركات المختلفة.