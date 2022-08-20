مشروع الخيالة يمنح قبلة الحياة لسكان 3 مواقع عشوائية.. يضم 2500 وحدة

تحظى محافظة القاهرة بأعمال تطوير ومشروعات على أعلى مستوى لتغيير حياة المواطنين للأفضل والقضاء على المناطق العشوائية حيث يتم حاليا نقل سكان 3 مناطق عشوائية من مصر القديمة وهي السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر وهي مواقع عشوائية عبارة عن عشش وصفيح وحياة غير آدمية وشوارع غير مخططة ومنظمة وتراجع خدمات داخلها ويتم نقلهم تباعا إلى مشروع الخيالة لتسليم الأهالي وحدات سكنية جاهزة ومفروشة على المفتاح.

ويأتي ذلك ضمن خطة إزالة وتطوير المناطق الخطرة وغير الآمنة ونقل سكانها لمساكن جديدة وتوفير حياة أفضل لهم تضمن خروج جيل يحظى بوجود كل الإمكانيات والخدمات من رياضية وثقافية وصحية وتعليمية واجتماعية.

خدمات متكاملة

وأكد تقرير صادر عن محافظة القاهرة، أن مشروع الخيالة الذي يستوعب سكان عدد من المناطق العشوائية يبعد عن تلك المناطق مسافة بسيطة لا تتعدى 3 كيلو متر تيسيرا على السكان، ويضم 42 عمارة بواقع 2500 وحدة سكنية، والتكلفة الإجمالية للمشروع تصل لـ 853 مليون جنيه، وتبلغ مساحة الوحدة 60 مترًا، وتتمتع الخيالة بوجود العديد من الخدمات الجاري تشغيلها تباعا من حديقة ومنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة ومركز طبي وإسعاف ومخبز ومسجد وكنيسة ومكتب بريد ومدرسة فضلا عن وجود مساحات خضراء كمتنفس للمواطنين وشوارع واسعة وغيرها من الخدمات للارتقاء بالسكان وتعويضهم عن سنوات طويلة عاشوها في العشوائيات دون خدمات حقيقية.

ربط الخيالة بأحياء القاهرة

وتابع التقرير، أن أعمال التسكين داخل مشروع الخيالة مستمرة داخل مساكن كاملة التجهيز والتأثيث والأجهزة الكهربائية، ويتم مد خطوط أتوبيسات نقل عام لخدمة الأهالي وربطهم بأي منطقة بالقاهرة، مع استكمال مخطط تطوير مناطق سور مجرى العيون والفسطاط وفقا لتوجيهات الدولة واستعادة المظهر الحضاري لها، واستمرار أعمال الإزالة بالعشوائيات بالتوازي مع نقل الأسر إلى الوحدات الجديدة، مع استهداف إخلاء ونقل 1600 أسرة من عشوائيات مصر القديمة واستيعابهم في الخيالة.

وأوضح التقرير أنه يتم تطوير مصر القديمة لجعلها منطقة جذب سياحي وإعادتها إلى تاريخها العريق نظرًا لوجود العديد من المواقع الأثرية بها، من متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة ومجمع الأديان، فضلًا عن إنشاء حدائق الفسطاط المقرر إقامتها على مساحة 500 فدان، والقضاء على العشوائيات وتطوير تلك المواقع، وحاليًا يتم تطوير محيط مجرى العيون على مساحة 95 فدانًا لإقامة مجتمع حضاري سياحي وسكني وترفيهي.