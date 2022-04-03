10 معلومات عن مشروع حدائق الفسطاط.. مسارح مكشوفة وحدائق تراثية «فيديو»

يعد مشروع «حدائق الفسطاط» أحد أهم المشروعات التى يُجرى تنفيذها خلال هذه الفترة، وذلك ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، حيث سيغير معالم القاهرة بشكل كبير، وذلك لأنه سيضم عددا من الحدائق بمعايير ومواصفات عالمية على مساحة 500 فدان، ما يؤهلها لمنافسة مثيلاتها من الحدائق في العالم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 10 معلومات عن مشروع حدائق الفسطاط، وفقا لتصريحات المهندس إبراهيم أبو عريضة، مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشؤون التنفيذ، الخاصة لـ«الوطن».

10 معلومات عن مشروع حدائق الفسطاط

1- مساحة مشروع حدائق الفسطاط تبلغ أكثر من 500 فدان.

2- ستكون حدائق الفسطاط عقب الانتهاء منها، المتنفس الأخضر الأول داخل القاهرة.

3- ستصبح حدائق الفسطاط مزارا سياحيا عالميا لمن يريد أن يزور معالم وآثار القاهرة التاريخية والإسلامية.

4- سيتم وضع حدائق الفسطاط على خريطة السياحة فى مصر.

5- يشمل مشروع حدائق الفسطاط عددا من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمية، ومسارح مكشوفة وحدائق تراثية.

6- كما يضم مشروع حدائق الفسطاط، تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، بما يليق بقيمته الأثرية والتاريخية والإسلامية، وكذلك ساحة مسجد عمرو بن العاص، وضم مساحة كبيرة للمصلين ولأداء الشعائر الدينية.

بحيرة عين الحياة

7- بحيرة عين الصيرة «عين الحياة»، ستكون جزءا من مشروع حدائق الفسطاط، وكذلك متحف الحضارات.

8- يشمل مشروع حدائق الفسطاط، هضبة خضراء بارتفاع عال، تسمح للزائرين برؤية أهرامات الجيزة وقلعة محمد على، ومآذن القاهرة التاريخية.

9- ستضم حدائق الفسطاط منطقة تراثية، والتي ستضم داخلها زراعات نادرة من داخل مصر.

10- كما ستضم حدائق الفسطاط منطقة القصبة، والتي ستضم عددا منطقة المحال، والتى سيتم تخصيصها كي تكون منطقة تضم أسواقا عدة، وهى مخصصة للصناعات الحرفية.