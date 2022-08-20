الحماية المدنية بالفيوم تسيطر على حريق هائل في منزل مكون من 3 طوابق

دخان كثيف غطى السماء ورائحة احتراق شديدة جعلت سكان مدينة الفيوم يخرجون بحثاً عن مصدر الرائحة ليتفاجئوا بنشوب حريق هائل أعلى سطح منزل مكون من 3 طوابق، وقد غطت السماء سحابة دخان جراء الحريق، فيما استغاث الأهالي ببعضهم واتصلوا بشرطة النجدة وقوات الحماية المدنية لإطفاء الحريق، كما حاولوا إطفاء الحريق لحين وصول قوات الإطفاء، حيث جرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من الأجهزة الأمنية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، وقوات الحماية المدنية بتلقيهم بلاغاً من أهالي مدينة الفيوم، بوقوع حريق هائل أعلى سطح منزل مكون من 3 طوابق.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدني وسيارات الإسعاف والنجدة إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق، وتبينّ أنّه نشب في بعض المخلفات أعلى سطح المنزل، بسبب قيام شخص بإلقاء عُقب سيجارة، ما تسبب في اشتعال النيران وانتشارها بسبب المخلفات المتواجدة أعلى السطح.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران وإطفاء الحريق دون وقوع أية إصابات، وقبل أن يمتد الحريق للمنازل المجاورة أو الأدوار السفلى، فيما يجري التحقيق الآن لمعرفة أسباب الحريق.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.