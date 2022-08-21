حكاية القبض على عامل بتهمة قتل الكلب «بندق» بسكين في جسر السويس

واقعة بشعة شهدتها منطقة جسر السويس في محافظة القاهرة، بطلها كلب يناديه الأهالي في المنطقة بـ «بندق»، كان ضحية عامل في محل لبيع الدواجن استخدم السكين الذي يستعمله داخل المحل في قطع ذيل الكلب عقاباً منه على الوقوف المتكرر أمام المحل، لتواجه الواقعة غضب كبير من الأهالي وتستجيب أجهزة الأمن بالقبض على العامل.

«الوطن» تستعرض تفاصيل واقعة اتهام عامل بقتل «كلب» في منطقة جسر السويس، والقبض عليه، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية ورواية أهالي المنطقة.

عامل يقتل كلبا في جسر السويس

بسبب وقوفه المتكرر في الفترة الأخيرة بشكل مستمر أمام باب المحل الذي يعمل به، لم يجد العامل حلا للتخلص من الكلب نهائياً، سوى قطع ذيل الكلب «بندق» عن طريق استخدام «سكين» كان موجوداً داخل المحل، تاركاً الكلب غارقاً في دمائه حتى مات.

غضب من الأهالي بسبب واقعة قتل الكلب

واقعة تعدي العامل على الكلب والتسبب في مقتله، واجهت استياء وغضبا شديدا من جانب أهالي منطقة جسر السويس بالقاهرة، وقاموا نشر تفاصيل الواقعة كاملة على منصات التواصل الاجتماعي وتحديداً «فيس بوك» ناشرين صوراً للكلب، ومطالبين بمعاقبة العامل الذي قتل الكلب، ونشر دعوات لمقاطعة الشراء من المحل الذي يعمل به الشخص المتسبب في مقتل الكلب، موضحين أن الكلب كان يقف أمام المحل طلباً للطعام.

أجهزة الأمن تتبع الواقعة وتلقي القبض على المتسبب فيها

وعلى الفور واستجابة لمطالب المواطنين، تمكنت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية من التأكد من صحة الواقعة وتحديد مكان الشخص المتسبب في مقتل الكلب، وبعد تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه داخل شقته السكنية في منطقة السلام بالقاهرة.

العامل يعترف بارتكاب الواقعة

وواجهت جهات التحقيق الشخص المتسبب في مقتل الكلب، وواجهته فيما نسب إليه، ليرد معترفاً بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

عقوبة قتل الحيوانات في القانون

وحددت المادة رقم 355 من قانون العقوبات، بالحبس مع الشغل على كل من قتل عمداً دون مقتضى حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً»، وأضافت المادة رقم 356 على أن الحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري».