«الداخلية» تكشف ملابسات مصرع مواطن أسفل عجلات قطار سيدي جابر بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 أغسطس الجاري من ناظر محطة سكك حديد سيدي جابر بالإسكندرية باصطدام قطار «سيدي جابر/ أبوقير» بأحد الأشخاص أثناء سيره بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث تبين دخول الشخص المشار إليه بمفرده من أحد الممرات المؤدية لشريط السكة الحديد حاملاً بيده كيسًا بلاستيكيًا وقيامه بوضع جنزير حديدي حول رقبته «متواجد به 3 أقفال ومفاتيحها الخاصة»، واستلقائه على قضيب السكة الحديد مما أدى إلى اصطدام القطار به حال مروره ووفاته إثر ذلك.

وباستكمال الفحص أمكن تحديد هوية الشخص المشار إليه «مقيم بمدينة المحلة بمحافظة الغربية»، وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية وسبق حجزه بعدة مستشفيات للعلاج النفسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.