حكاية شقة الإسكندرية.. فخ مستريحة جمعت 2 مليون من ضحاياها في 90 يوما

تفاصيل جديدة كشفتها جهات التحقيق في واقعة التحقيق مع مستريحة البحيرة، إذ بينت أن المتهمة هربت إلى شقة بالإسكندرية عقب تعدد البلاغات ضدها، وأنها جمعت أكثر من 2 مليون جنيه في غضون 3 أشهر من ضحاياها وأنها أوهمتهم باستثمار أموالهم في تجارة السيارات والخردة.

ضبط مستريحة جديدة بالبحيرة

ووفق مصادر أمنية شرحت تفاصيل خطة سقوط المتهمة، حيث تفننت سيدة في إبراز قدرتها على استثمار أموال بعض المواطنين في تجارة السيارات والخردة، وتمكنت من جمع أموال طائلة بلغت الـ 2 مليون جنيه من المواطنين، لتفر هاربة بعد أن تحصلت على المبلغ كاملًا.

وعلى رغم سقوط مئات المتهمين بحجة النصب على المواطنين، إلا أن ما زال البعض يحقق حلمة بالثراء السريع من وراء أحلام آخرين بسطاء، تمكنوا من جمع موالهم على مدار سنوات بكد وتعب، وعلى الرغم التحذيرات التي تنطلق وراء كل «مستريح» جديد، إلا أنه ما زال البعض يقع في هذا الفخ.

ضبط مستريحة جديدة بالبحيرة

وفي ضربة أمنية ناجحة لأجهزة الأمن تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات، وذلك بعد قيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بحجة توظيفها لهم عن طريق النصب والاحتيال، مجال تجارة السيارات والخردة بالبحيرة، وبعدها تهربت من سداد الأرباح المالية الشهرية التي وعدتهم بها، بعد أن تحصلت منهم على الأموال بحجة ردها لهم أضعافا، وفرت هاربة بأموالهم وأحلامهم للإسكندرية.

2 مليون جنيه للتجارة بالسيارات والخردة

وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام سيدة تقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، بممارسة نشاط النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق تلقيها مبالغ مالية، بحجة توظيفها لهم بمجال «السيارات وتجارة الخردة»، وذلك مقابل حصولهم على أرباح طائلة اتفقت عليها معهم، وتمكنت من خلال هذه الحيلة من الاستيلاء على مبالغ مالية وصلت لـ 2 مليون جنيه.

وبعد أن توقفت عن سداد المبالغ والأرباح للمواطنين، تبين اختباؤها بإحدى الشقق المستأجرة بالإسكندرية، الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بعد خشيتها من ضبطها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وبمواجهتها أثناء التحقيقات، أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.