تعرف على الدراسة ومجالات العمل لخريجي كلية علوم قسم الفسيولوجي والكيمياء الحيوية

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يبحث طلبة شعبة العلمي عن الكليات العملية وأقسامها التي تتوافق مع مجموعهم ورغباتهم، وتوفر لهم فرص العمل بسهولة بعد التخرج، منها كلية العلوم قسم الفسيولوجي والكيمياء الحيوية، وهو قسم مزدوج يجمع بين فروع علم الفيسيولوجي وفروع علم الكيمياء الحيوية، ويتواجد في كلية العلوم بجامعة العريش، وكلية العلوم بجامعة قناة السويس.

شروط الالتحاق بكلية العلوم

ومن شروط الالتحاق بكلية العلوم قسم الفسيولوجى والكيمياء الحيوية بالجامعات المصرية الحكومية، أن يحصل الطالب على الثانوية العامة القسم علمي علوم أو ما يعادلها وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد سامي أخصائي التحاليل الطبية وعضو سابق بمجلس نقابة العلميين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن كلية العلوم قسم الفسيولوجي والكيمياء الحيوية تمنح خريجيها درجة البكالوريوس في العلوم، ويتم تسجيل الخريج في سجل الأخصائيين العلميين بنقابة العلميين تحت مسمى أخصائي علوم كلٍ في تخصصه.

مواد الدراسة في قسم الفسيولوجى والكيمياء الحيوية

ومن المواد التي يدرسها هذا القسم وفقًا لحديث سامي (علم الغدد الصماء، علم بيولوجيا السرطان ودلالات الأورام، علم المناعة، علم فيسولوجيا الجهاز، كيمياء المخ والأعصاب، علم الأنسجة، علم الباثولوجي، علم الكيمياء الإكلينكية السريرية، بنوك الدم، علم الوراثة، علم التغذية وأيض المواد الغذائية، الساعة البيولوجية وبيولوجيا النمو، علم الهندسة الوراثية)، كما تمنح كليات العلوم درجات الماجستير والدكتوراه في التخصصات الدقيقة لتلك الفروع مثل ماجستير ودكتوراه العلوم في علم الفسيولوجي وفسيولوجيا الأعصاب وعلم المناعة وغيرها.

مجالات العمل بعد التخرج

وفيما يخص الوظائف المتاحة لخريجي ذلك القسم تابع الدكتور أحمد سامي، أنهم يعملون كأخصائيي تحاليل طبية للتشخيص المعملي لأمراض الدم وأمراض المناعة، وكأخصائيي تحاليل السموم والمخدرات وتحاليل وظائف الكبد والكلي والقلب، وبعد حصول الخريج على دبلومة أو ماجستير في تخصصه يمكنه فتح وإدارة معمل تحاليل طبية خاص به أو إداره معامل المستشفيات.

ويمكن لخريج هذا القسم العمل أيضًا في مجال البحوث الطبية لاستكشاف آليه حدوث الأمراض، ويمكنه أن يعمل في التدريس الجامعي في تخصصه، ويعمل أيضًا كأخصائي تغذية علاجية بعد الحصول على درجات دبلوم وماجستير ودكتوراه في التغذية العلاجية من كليات العلوم.