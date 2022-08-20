وزير الصحة يقطع زيارته للمنشآت الطبية بالإسكندرية لمتابعة حريق كارفور

قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تعليق برنامج زيارته للمنشآت الصحية في محافظة الإسكندرية، فور علمه باندلاع حريق في أسواق كارفور، حيث توجه على الفور لمتابعة الخدمات الإسعافية والطبية المقدمة للمتواجدين في موقع الحريق.

الوزير يوجه برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بمحيط الحريق

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات المتواجدة في المحيط الجغرافي للحريق في منطقة محرم بيك.

الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة

وأفاد «عبدالغفار» إنه فور الإبلاغ عن الحريق تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة، بالإضافة إلى سيارة إمداد طبي، موضحا انه تم تقديم الخدمات الإسعافية بموقع الحادث.